Psicosi da coronavirus: amuchina quasi introvabile anche a Chieti

E’ caccia all’amuchina anche nel Chietino: nelle ultime ore i supermercati sono stati letteralmente presi d’assalto da parte di chi voleva acquistare i disinfettanti indicati come principale strumento per evitare possibili contagi da coronavirus.

Sebbene non ci siano casi di contagio in Abruzzo e gli ultimi test su due pazienti ricoverati negli ospedali di Pescara e Chieti siano risultati negativi al Covid 19, i cittadini vogliono premunirsi seguendo alla lettera le indicazioni del Ministero della salute che invita alla cura dell’igiene, specialmente della mani.

Lo dimostra l’assalto agli scaffali destinati alla vendita di gel igienizzanti per le mani: praticamente terminati nella maggior parte dei negozi, impreparati a fronteggiare una richiesta simile.

In un noto supermercato di prodotti per l’igiene e la pulizia a Chieti questa mattina l’amuchina è terminata in poco tempo. I commessi raccontano di aver assistito a una vera e propria caccia all’ultimo pezzo. Nel pomeriggio dovrebbero arrivare nuove scorte.

In un negozio della stessa catena, ma Lanciano, gli scaffali destinati ai gel igienizzanti per le mani sono rimasti vuoti: qui è possibile acquistare una sola confezione di gel igienizzante a persona, richiedendola in cassa.

E anche nelle farmacie si comincia a fare fatica a trovare amuchina e simili.

Se l’effetto coronavirus ha portato in tanti a precipitarsi ad acquistare gli igienizzanti, la stessa cosa non si può dire per altri tipi di acquisti. Ieri, domenica, in pochi hanno approfittato degli ultimi giorni di saldi per fare shopping nei centri commerciali, solitamente affollati nel weekend. Merito della bella giornata di sole o della precisa volontà di evitare, se non è necessario, di frequentare luoghi affollati?