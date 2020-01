Bimba di dieci mesi rischia di soffocare al centro commerciale: salvata da un infermiere

Un improvviso rigurgito di latte le aveva ostruito vie respiratorie: momenti di panico ieri mattina in un centro commerciale di Frosinone dove una bimba di dieci mesi ha rischiato di morire soffocata.

A strapparla alla morte è stato un 'angelo in camice bianco'. Il dottor Gennaro Scialò, dirigente delle Professioni sanitarie infermieristiche dell’Azienda sanitaria Abruzzo 2 Lanciano-Vasto-Chieti dallo scorso ottobre e presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Frosinone, in quei momenti si trovava vicino il centro commerciale Le Sorgenti quando, come racconta FrosinoneToday, ha notato le urla e le richieste di aiuto di una famiglia.

Quando si è avvicinato la piccola era cianotica. Scialò ha subito chiesto ai presenti di attivare il 118. Poi ha preso tra le braccia la bimba in preda alla crisi respiratoria e le ha praticato la manovra per la disostruzione pediatrica delle vie aeree.

La bambina ha ripreso regolarmente a respirare. Quando sono arrivati i sanitari del 118 di Frosinone l’hanno presa in carico e trasportata in ospedale per accertamenti.