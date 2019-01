Scerni, il concerto di Natale è stato un successo

Con i suoi 42 elementi la banda musicale Città di Scerni, diretta dal maestro Rodosi D'Annunzio e dal vice maestro Rodolfo D’Annunzio, si è esibita nella chiesa barocca di San Panfilo a Scerni, lo scorso 29 dicembre, nel Concerto di Natale: musica ed emozioni piacevoli per il pubblico in un repertorio arricchito di nuovi brani. L'avvio con Cuore Abruzzese, marcia sinfonica di Orsomanno, e poi Čajkovskij, Ennio Morricone, Giuseppe Verdi, Shostakovich e brani natalizi come Jingle Bells e Happy Christmas.

Ospitato, anche quest’anno, il gruppo dei ragazzi disabili dell’Istituto San Francesco di Gissi, con i quali la banda, dopo il concerto, ha condiviso un momento di convivialitá presso nell’oratorio San Giacomo.



Il Presidente Angelo Giuliani ha ringraziato il sindaco Alfonso Ottaviano, il Parroco Don Graziano e tutti i componenti della banda musicale per aver contribuito alla riuscita del Concerto di Natale studiando le nuove parti musicali con dedizione e sacrificio durante le vacanze scolastiche. Il concerto sarà replicato grazie al contributo della Regione.