Bambino annaspa mentre fa il bagno: gli "Angeli del mare" lo salvano dall'annegamento

Stava facendo il bagno ieri pomeriggio nella spiaggia libera adiacente la "Dea del mare", a Fossacesia, quando si è accorto di non toccare ed è andato in panico, cominciando ad annaspare. Ma grazie all'attenta vigilanza dell'assistente bagnante Fisa degli Angeli del Mare, un bambino di 8 anni è stato tratto in salvo a circa 15 metri dalla battigia.

"Dopo essere sceso e risalito sbracciando mi sono fiondato a nuoto verso di lui, l'ho afferrato da dietro e riportato a riva - racconta il soccorritore - essendo stato soccorso rapidamente il bimbo stava bene e non è stato necessario richiedere altri soccorsi".

Un altro importante intervento a cura degli Angeli del Mare di Marco Schiavone e Carmen Padalino che grazie all'attenta vigilanza e formazione hanno salvato il ragazzino dall'annegamento. Il gruppo si occupa di formazione e addestramento degli assistenti bagnanti ed è operativo in varie località costiere per sensibilizzare la popolazione e formarla per mettere a conoscenza dei rischi che il mare riserva.