Volley, Vasto pronta ad ospitare il campionato europeo under 20 maschile

Si terranno a Vasto i campionati europei Under 20 maschili di pallavolo, in programma dal 17 al 25 settembre. La presentazione dell'evento sportivo, che avrà come location il PalaBcc di Vasto e il PalaRoma di Montesilvano, si è tenuta oggi nella sede della Regione Abruzzo a Pescara.

Insieme all’assessore allo sport del Comune di Vasto, Carlo Della Penna, erano presenti il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il consigliere regionale Emiliano Di Matteo, il presidente del Coni Abruzzo Enzo Imbastaro, i consiglieri federali Letizia Genovese e Chiara Di Iulio, per la Federazione Italiana Pallavolo, il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e l'assessore Alessandro Pompei.

“Portare a Vasto i campionati europei Under 20 maschili è una grande opportunità. Abbiamo lavorato molto – ha evidenziato l’assessore allo sport, Carlo Della Penna - per ottenere questo risultato che rappresenta una grande opportunità per Vasto che avrà la possibilità di ospitare una competizione sportiva di grande livello”.

Tutte le gare della fase a pool e le semfinali e finali 5°-8° posto saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo. Tutti gli interessati ad assistere alle semifinali e alle finali in programma a Montesilvano sabato 24 e domenica 25 settembre potranno acquistare i tagliandi al seguente link: https://fipav.mybookingplatform.it/prenotazione. Nelle altre giornate di gare, invece, l'accesso agli impianti è gratuito.