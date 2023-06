Festa del calcio a 5 e della pallavolo, a Vasto si sfidano 11 squadre aziendali

Dopo la lunga sosta di quattro anni imposta dal Covid, nel fine settimana del 17 e 18 giugno si svolgerà a Vasto l’edizione 2023 della festa della pallavolo e del calcio a 5, che coinvolgerà rappresentative aziendali e gruppi sportivi provenienti da Campania, Molise e Abruzzo.

La kermesse sportiva, che è inserita nelle attività promosse dal comitato regionale Abruzzo dello CsaIn (centri sportivi aziendali industriali), presieduto dall’aquilana Noemi Tazzi, prevede la disputa di due tornei di pallavolo (aziendale e mix volley) ed uno di calcio a 5 aziendale. Sono 11 le squadre iscritte (8 nel volley e 3 nel calcio a 5) che porteranno nella cittadina adriatica oltre cento atleti, tecnici, dirigenti ed arbitri.

Nella pallavolo aziendale (squadre composte da dipendente di aziende/enti, opportunamente puntellate da giocatori esterni) saranno quattro le squadre che si contenderanno la vittoria e precisamente: il Cedas Stellantis di Pratola Serra (Avellino), il Cedas Stellantis di Termoli, il Cedas Sevel di Atessa ed una rappresentativa dell’Enjoy volley Vasto.

Quattro anche le squadre impegnate nel mix volley (squadre miste composte da 3 atleti e 3 atlete): Enjoy volley “Open” Vasto, Enjoy volley “Young” Vasto, All Stars Sevel Lanciano, Aurora Volley Ururi (CB). Tutte le partite si disputeranno nella palestra San Paolo di Vasto.

Queste, infine, le tre rappresentative che daranno vita al torneo di calcio a 5, in programma sui campi del C.T. Promotennis di Vasto: Cedas Stellantis di Termoli, Cedas Stellantis di Pratola Serra e Cedas SEVEL di Atessa.

Si inizia sabato pomeriggio con la disputa dei tornei di calcio a 5 e mix volley. Domenica mattina, invece, è in calendario il torneo di pallavolo aziendale. “Si giocherà nel ricordo dell’ingegnere Franco Bottiglione, di Gianpiero Di Nenno e di Franco Piscopo – dice Walter Di Gregorio, coordinatore della kermesse sportiva - tre nostri ex colleghi di lavoro nello stabilimento che produce il Ducato, scomparsi prematuramente negli ultimi due anni. Per diverse stagioni sportive, essendo anche degli ottimi pallavolisti, sono stati 'colonne portanti' del Team Sevel ed hanno contribuito alla conquista di numerosissimi trofei in tutta Italia”.

Va ricordato, infine, che tutti i partecipanti giocheranno per una nobile causa: sostenere l’associazione Giacomo Sintini; lo faranno pagando un piccolo contributo di partecipazione che sarà devoluto alla onlus fondata dal popolare ex campione della pallavolo italiana, per sostenere la ricerca sui linfomi infantili.