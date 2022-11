B1: Tenaglia Altino sciupona nelle Marche, col Corridonia arriva soltanto un punto

Vittoria da album dei ricordi per la Corplast Edilvetri Corridonia che si aggiudica una logorante maratona all'ultimo pallone con la Tenaglia Altino, culminata in un epico tie-break. Le abruzzesi si fanno preferire in avvio di partita con un cambio palla sistematico e una difesa ermetica che limita il potenziale di una Corplast in difficoltà nell'interpretare lo spartito tattico preparato in settimana.

L'ingresso di Carlotta Romani scuote le padrone di casa che trovano il coraggio di replicare mostrando le proprie peculiarità, servizio e velocità nelle combinazioni d’attacco. La gara sale di intensità e la Corplast prima pareggia i conti poi opera il sorpasso cullando per qualche momento l'illusione di conquistare l'intera posta in palio. Le abruzzesi, sotto 10-13 nel quarto parziale, riprendono a martellare dalle bande e approfittano di una fase di appannamento della Corplast Edilvetri, costellata da diversi errori e ingenuità.

Il tie-break è il giusto verdetto di una gara equilibrata e vibrante, Orazi e compagne procedono a vele spiegate fino al 7-12 e la lunga imbattibilità del Pala Mattei vacilla terribilmente. Ad un passo dal precipizio, la squadra di Messi non si piega all'inerzia sfavorevole e aggancia punto dopo punto l'avversario fino all'apoteosi conclusiva (15-13) griffata Romani, capitano e leader spirituale di un gruppo che ha superato ogni aspettativa. Il tabellino del match:

CORPLAST CORRIDONIA-TENAGLIA ALTINO 3-2 (20-25, 25-20, 25-20, 20-25, 15-13)

CORRIDONIA: Gobbi 14, Paparelli 3, Grilli 13, Partenio 18, Rita 17, Gatta 4, Zannini (L), Borsella (L), Romani 13, Mercanti, Patrassi, Giorgi. All. Messi

ALTINO: Antonaci 5, Picchi 5, Montechiarini 16, Orazi 16, Civardi 18, Giometti 13, Conti (L), Natalizia, Fanelli, Graziani, Papa, Tarantino. All. Giandomenico