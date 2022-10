Volley femminile B1, rimonta a metà per Altino: il ritorno al PalaSilvestrina non è dei migliori

Non finisce come si sperava la partita di ieri del Pala Silvestrina, tornata a far sentire la sua voce dopo quattro anni con la Tenaglia Altino grande protagonista. Le rossoblu, partite con il freno tirato contro Campagnola Emilia, non riescono a sciogliersi davanti al pubblico locale, perdendo malamente i primi due set. Nel terzo cambiano volto e si portano avanti fin da subito sul punteggio, riuscendo a mantenere la stessa concentrazione anche nel quarto. Il tie-break è un’altalena di emozioni che viene spuntata alla fine dalle emiliane.

Il 12-15 del quinto parziale è una vera e propria mazzata e le abruzzesi di coach Gagliardi devono accontentarsi di un solo punto. Si dovrà ripartire necessariamente dalla terza e dalla quarta frazione di gioco, in cui il gioco rossoblu è emerso in tutto il suo splendore, nonostante sia stata necessaria una forte batosta come quella dello 0-2 ospite per risvegliare la squadra dal torpore. Fra una settimana la squadra sarà di scena nelle Marche, sul campo della Pieralisi Jesi che ha appena debuttato in campionato con un ko pesante. Il tabellino del match:

TENAGLIA ALTINO-CAMPAGNOLA EMILIA 2-3 (16-25, 23-25, 25-18, 25-18, 12-15)

ALTINO: Antonaci 5, Montechiarini 7, Picchi 1, Orazi 14, Civardi 16, Giometti 20, Natalizia (L), Papa, Graziani N.E.: Conti (L), Tarantino, Fanelli. All. Gagliardi

CAMPAGNOLA: Oriente 1, Errichiello 23, Fanzini 16, Adani 7, Fava 10, Frignani 7, Solieri (L), Trevisani, Ferrari N.E.: Varini, Secciani, Scalera. All. Longagnani