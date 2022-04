B1: nuova sconfitta per la Pallavolo Teatina, la corsa salvezza si complica

La bella rincorsa verso la salvezza da parte della Pallavolo Teatina in questo 2022 si è scontrata con una serie di sconfitte, alcune impreviste, altre un po’ meno. I ko di fila sono diventati tre dopo che le abruzzesi si sono arrese in casa, a Nocciano, di fronte a una formazione di tutto rispetto come la Clementina 2020. È vero che le marchigiane sono giunte in Abruzzo con la voglia di allungare la loro striscia positiva (cosa che poi si è puntualmente verificata con il settimo successo consecutivo), ma non giocavano da diverso tempo per via di una sosta forzata in cui il covid ci ha messo lo zampino.

Le ragazze di coach Piazzese si sono arrese in quattro set, provando a riaprire il match nel terzo, senza però trovare lo spunto giusto per ottenere qualche punto, come successo con la capolista Perugia. Il recupero di due giorni fa è cominciato con un parziale alquanto equilibrato, vinto dalla Clementina per 25-20. Il 25-17 delle anconetane ha complicato ulteriormente la partita, rimessa in discussione dal 25-21 di marca chietina nella terza frazione di gioco.

Purtroppo nel quarto set sono mancate le energie necessaria per prolungare la sfida al tie-break. La salvezza della Pallavolo Teatina diventa ora terribilmente complessa: la squadra ha 19 punti, 5 in meno rispetto alla prima formazione “tranquilla”, Jesi, anche se con un match in più. Nell’ultima partita hanno impressionato le solite Biesso e Stafoggia, autrici rispettivamente di 19 e 16 punti. Il tabellino del match:

PALLAVOLO TEATINA-CLEMENTINA 2020 1-3 (20-25, 17-25, 25-21, 20-25)

Pallavolo Teatina: Falcone (L), Miccoli 4, D’Amico, Carrisi 3, Filacchioni 10, Courroux 1, Biesso 19, Stafoggia 16, Corradetti, Gorgoni 14, Ricci 5, Diodato. All.: Cristian Piazzese.

Battistelli-Termoforgia: Galazzo 8, Gotti 16, Spadoni 15, Soleti 13, Pizzichini 10, Pomili 10, Zannini 1, Valoppi (L), Polezzi, Fedeli. 1° all. Secchi, 2° all. Nortey