Altino Volley, il cammino in A2 parte da Brescia

Comincia il prossimo 10 ottobre il cammino dell'Altino Volley nella serie A2 Femminile. La matricola abruzzese giocherà nel girone A, il raggruppamento Ovest. Prima giornata (in totale sono 11 le gare) in trasferta, contro Brescia, poi primo impegno "casalingo" della stagione, il 17 ottobre, al palasport di Lanciano, contro le ciociare del Sant'Elia. Il 24 ottobre di nuovo un impegno in Lombardia, in trasferta a Busto Arsizio. Il 31 ancora un impegno lontano dall'Abruzzo, contro il Sassuolo. Il 3 novembre, alla quinta giornata, si torna a casa contro Macerata. Il 7 novembre, ancora a Lanciano, arrivano le siciliane dell'Aragona.

La squadra di coach D'Amico si sta allenando, anche con sedute sulla spiaggia a Francavilla al Mare, a ritmi altissimi per arrivare pronta all'appuntamento con la storia. Completato anche il mercato con l'arrivo nel roster della neo campionessa Gaia Natalizia, giovane libero di altissime qualità. Classe 2003, nata a Tricase, la scorsa stagione Gaia con l’Imoco Conegliano ha vinto lo scudetto u19 aggiudicandosi il titolo di campionessa italiana. Prima di arrivare in terra veneta ha iniziato a muovere i primi passi al Cuore di Mamma Cutrofiano.

“Sono contenta ed entusiasta di questa nuova avventura - ha detto Natalizia - , ringrazio la volley Altino per avermi concesso questa bellissima opportunità che cercherò di ripagare con dedizione, grinta e determinazione. Quest’anno ho concluso il percorso delle giovanili con Imoco Volley, Società che ringrazio fortemente, coronando il sogno di vincere uno scudetto. Non vedo l’ora di entrare nella “pallavolo dei grandi”, di conoscere la mia nuova società, i tifosi, le mie nuove compagne e raggiungere nuovi obiettivi".