Alice Stafoggia e Romina Courroux lasciano la Pallavolo Teatina

Tempo di addii per la Pallavolo Teatina. Dopo la retrocessione in B2 in seguito allo sfortunato play-out con la Pieralisi Jesi, il nuovo roster si sta formando, ma nella stagione 2022-2023 non vestiranno la maglia neroverde due giocatrici fondamentali come Alice Stafoggia e Romina Courroux. Stafoggia è stata ingaggiata dall’IPAG Noventa, formazione che milita in B1 e che si è ben disimpegnata negli ultimi mesi da neopromossa.

Queste sono le sue prime parole da giocatrice vicentina: "Ringrazio la società e l'allenatore per avermi scelto e, quindi, per aver creduto in me, sono sicura che sarà un’esperienza positiva, spero di crescere a livello tecnico personale e spero di ottenere dei buoni risultati di squadra. La società mi ha fatto una bellissima impressione sin da subito, con obiettivi chiari e ambiziosi”.

Romina Courroux si è invece accasata in Sicilia, nello specifico con l’Amando Volley. Ecco le prime dichiarazioni come atleta della formazione messinese: “È la mia prima esperienza agonistica in squadre siciliane. Non ho mai giocato contro l’Amando Volley ma la società mi è nota per la serietà della dirigenza e per il calore dei tifosi. Ed inoltre il progetto espostomi dai vertici societari mi è apparso interessante, ed eccomi qui. E poi, chi non vorrebbe vivere un’esperienza in Sicilia? Prometto di dare il meglio di me stessa e non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne di squadra per tuffarmi in questa nuova avventura”.