A2: prosegue l’allergia alla vittoria della Tenaglia Altino, brutto ko interno con Olbia

Un numero che non accenna a scomparire: lo 0 in classifica della Tenaglia Altino nel girone A della Serie A2 di volley femminile continua purtroppo a rimanere una costante. Anche oggi pomeriggio la formazione abruzzese guidata da coach D’Amico non è riuscita a cancellare una cifra che inizia a diventare “fastidiosa”. L’avversario giunto in Abruzzo, l’Hermaea Olbia, era affamato di riscatto e ha avuto vita fin troppo semplice, soprattutto nei primi due set. Quello dell’allenatore di Altino è stato un compleanno amaro, una giornata cominciata in modo negativo fin dal parziale iniziale del match.

L’equilibrio dura pochissimo nel primo set: le due squadre arrivano a braccetto a quota 4, poi l’Hermaea produce il primo strappo con Renieri (+5, 9-4). Nonostante gli sforzi, le padrone di casa faticano a recuperare terreno, mentre le olbiesi ampliano via via il loro margine di vantaggio (ancora Renieri a segno per il 17-8). Il muro vincente di Miilen vale la palla set sul 24-15, poi Altino ha un sussulto d’orgoglio e ne annulla tre consecutivamente. A scrivere la parola fine sul parziale è, dunque, Miilen, protagonista del definitivo 25-18. Non troppo diverso lo sviluppo del secondo set: l’Hermaea va subito in fuga sul 15-8 con un diagonale preciso di Maruotti (15-8).

Con grande facilità il sestetto di Guadalupi allunga e conquista la palla set con Allasia. Comotti annulla il primo tentativo, ma l’errore in battuta di Olleia porta le galluresi sul 2-0 nel conto (25-14). Nell’ultima frazione di gioco, Altino conduce fino al 7-2. Guadalupi chiama a rapporto le sue, che pian piano riprendono a macinare gioco e impattano a quota 14. Il sorpasso arriva sul 17-16 con il muro punto di Gerosa, poi Renieri ispira la fuga che si concretizza grazie al primo tempo di Barbazeni per il 22-18.

Le abruzzesi non reggono il ritmo ma sono orgogliose e annullano le prime due palle match. L’attacco vincente di Maruotti, però, scrive il 25-22 che consente all’Hermaea di ritrovare il successo. La Tenaglia Altino tornerà in campo fra una settimana, quando ci sarà un’impegnativa trasferta sul campo della temibile Omag Marignano che lotta per la promozione in A1. Il tabellino del match:

TENAGLIA ALTINO-HERMAEA OLBIA 0-3 (18-25, 14-25, 22-25)

Tenaglia Altino: Meniconi, Spicocchi 4, Ollino 4, Zingoni 2, Mastrilli (L), Natalizia, Kavalenka 2, Gatto 3, Comotti 9, Olleia, Lestini 14, Di Arcangelo. Allenatore: Damico

Hermaea Olbia: Formaggio, Barbazeni 4, Allasia 5, Miilen 12, Renieri 17, Minarelli, Maruotti 10, Caforio (L), Severin, Gerosa 4. Allenatore: Guadalupi