Vela, la giovane sanvitese Nicole Colaizzi è doppio podio alla XIX Trofeo Ronny Radeglia

Si è conclusa domenica 21 aprile la 19esima edizione del Trofeo Ronny Radeglia, storica regata organizzata dal circolo della LNI di Anzio riservata alla Classe Optimist. 110 le imbarcazioni presenti che hanno riempito il Golfo con le loro piccole vele. 3 le prove disputate in totale nelle due giornate di regata, dove le condizioni meteo di sabato sono state caratterizzate da vento oltre i 20 nodi associati a rovesci temporaleschi che hanno reso la regata ancora più entusiasmante. La giovane velista di San Vito Chietino Nicole Colaizzi di 10 anni conquista un doppio podio, medaglia d'argento nella classifica overall e medaglia d'oro nella classifica Femminile. "È stata una regata non semplicissima in quanto le condizioni meteo-marine erano al limite", commenta la giovane skipper. Prossimo appuntamento in programma 3a Tappa Trofeo Italia Kinder Joy of moving, che si terrà in Sardegna nella splendida località di Villasimius