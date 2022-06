Tennis internazionale a Chieti, presentata la Lazzaroni Cup: montepremi da 15mila dollari

Il grande tennis arriva nel capoluogo teatino. Per la prima volta infatti, la città di Chieti ospita un torneo internazionale di tennis maschile. Dal 12 al 19 giugno si disputerà la Lazzaroni Cup, Itf da 15mila dollari di montepremi: le prime gare andranno in scena al circolo tennis di Piana Vincolato mentre gli incontri di qualificazione al tabellone principale, in programma domenica 12 e lunedì 13, si giocheranno sui campi del Galli Club, a Chieti Scalo. Il romeno Filippo Cristiano Jianu, n. 301 del ranking mondiale, guida l’entry list del torneo oltre agli italiani Francesco Forti (334), Francesco Maestrelli (403) ed Alexander Weis (413). Di spicco anche la partecipazione del 26enne Stefano Napolitano.

"In queste ultime stagioni – ha esordito il presidente del Tennis Chieti, Ennio Marianetti – grazie anche al supporto dell’azienda Lazzaroni, dell’amministrazione comunale di Chieti, che ci ha rinnovato fiducia nella gestione, e della Regione che crede fortemente nella nostra progettualità, abbiamo cercato, come circolo tennis, di crescere gradualmente, sia in termini di esperienza che di capacità organizzative puntando su eventi sempre più ambiziosi come questo torneo Itf da 15mila dollari".

Nella serata di lunedì è previsto un “players party”, una festa danzante dedicata ai giocatori mentre sabato sera, dopo le due semifinali e la finale di doppio, avrà luogo la cena di gala.

"Unitamente al sindaco di Chieti, ringrazio la Regione Abruzzo che, avvalendosi della legge 10, riesce a garantire sostegno e vicinanza agli eventi che animano il territorio abruzzese e quindi anche la città di Chieti che, in otto giorni, godrà della presenza di decine giocatori, di coach, di famigliari e di appassionati anche di fuori regione e dall’estero".

La responsabile della comunicazione dell’azienda Lazzaroni, Cinzia Turli ha sottolineato "la lungimiranza dell’amministratore delegato Nico Iannamico. Questo torneo dal respiro internazionale – ha concluso Turli - è anche l’emblema di quella socialità che rappresenta uno dei valori cardine della nostra cultura d’azienda".

Soddisfatto anche il consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo. "II binomio vincente tra pubblico e privato – ha detto Febbo – si coniuga al meglio con il binomio tra sport e turismo, quello che conta davvero è la ricaduta economica sul territorio soprattutto in termini di promozione turistica. Come Regione stiamo puntando sui grandi eventi sportivi e questo di Chieti ha un indubbio respiro internazionale".

“Per essere un Future – ha spiegato il direttore del torneo, Luca Del Federico – questo torneo ha un cut off a dir poco straordinario nel senso che l’ultimo giocatore ad entrare direttamente nel tabellone principale ha una classifica importante nel ranking mondiale. Insomma, ci si avvicina di molto ad un Challenger 50. Non a caso, a meno di sorprese dell’ultim’ora, ci sarà il 18enne Maestrelli, reduce dalla finale nel Challenger di Francavilla, ed in extremis mi hanno dato conferma diversi giocatori portoghesi emergenti. Buona anche la rappresentanza abruzzese di atleti, tutti con ranking mondiale, con, in primis, i vari Picchione e Ricca in cerca di gloria davanti al pubblico teatino. Portare a Chieti un torneo del genere – ha concluso Del Federico – è stato il frutto di una sinergia intelligente con la Regione e con lo sponsor Lazzaroni. Una volta constatata l’impossibilità di giocare a Termoli per un concomitante evento pubblico nella settimana dal 12 al 19 giugno, ho immediatamente contattato il presidente Marianetti che mi ha dato subito ampia disponibilità e, contestualmente, il consigliere regionale Mauro Febbo si è attivato per fare in modo che la Regione, insieme allo sponsor privato, garantisse le risorse necessarie. Siamo riusciti rapidamente a trovare la quadratura del cerchio anche grazie alla collaborazione del Galli Club che ospiterà gli incontri di qualificazione al tabellone principale. Sono certo che godremo di una bella settimana di tennis”.