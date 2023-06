Tennis: al via a Chieti la decima edizione della Lazzaroni Cup

Ai nastri di partenza la decima edizione della Lazzaroni Cup, torneo Future di tennis Itf World Tour dal montepremi di 15mila dollari. L'evento sportivo si terrà dal 10 al 18 giugno sui campi del circolo tennis di Piana Vincolato, con gli incontri di qualificazione chesi giocheranno al Galli Club di Chieti Scalo.

La Lazzaroni cup è stata presentata questa mattina dal presidente del Circolo tennis Chieti Ennio Marianetti, affiancato dal presidente del comitato regionale Abruzzo e Molise della Fitp Luciano Ginestra e dal delegato provinciale Coni, Massimiliano Milozzi; sono intervenuti anche il consigliere regionale Mauro Febbo e l'assessore allo Sport del Comune di Chieti, Manuel Pantalone, mentre la professoressa Cinzia Turli, responsabile risorse umane della Lazzaroni, ha rappresentato l'ormai storico sponsor della manifestazione.

Il direttore del torneo, Luca Del Federico, dopo la positiva esperienza dello scorso anno, edizione in cui si è imposto il reatino Riccardo Balzerani, vittorioso in finale sul russo Chepelev, sarà chiamato a gestire un tabellone di tutto rispetto con ben sei giocatori tra i primi 500 del ranking mondiale.

Testa di serie n. 1 sarà l'ucraino Olek Ovcharenko (n.384 del ranking mondiale) mentre tra gli italiani spiccano le presenze di Luca Potenza n.485 e Marco Serafini n. 499.

In attesa dell'ufficializzazione delle wild card, scalpitano anche i tennisti abruzzesi. In primis, l'aquilano Andrea Picchione, n.662, che sarà presente nel tabellone principale, mentre giocherà le qualificazioni l'avezzanese Gianluca Di Nicola. Fuori causa per una tendinite il pescarese Andrea Del Federico. Gareggerà, invece, il molisano Federico Iannaccone, n.571 della classifica mondiale.

"Non dimenticherò mai il primo Open Lazzaroni, il cui montepremi era di 1.500 euro - ha ricordato Marianetti -. Da lì siamo partiti ed ora siamo già arrivati alla decima edizione. A me non sembra vero. L'anno scorso -ha aggiunto- siamo diventati un torneo internazionale. E tutto questo è stato possibile soprattutto grazie ai rapporti umani che in questi anni siamo riusciti a sviluppare all'interno di quella che reputo una grande famiglia. Ho la fortuna di avere una bella struttura alla quale cerco di dare il massimo e dalla quale ricevo tantissimo. Mi piacerebbe arrivare a festeggiare 100 edizioni ma mi l accontento di migliorare anno per anno".

Il tabellone principale sarà a 32 giocatori. Altrettanti gareggeranno nel tabellone di qualificazione mentre le coppie in gara nel torneo di doppio saranno 16. La finale del singolare è in programma domenica 18 mentre quella del doppio, presumibilmente, sabato 17.