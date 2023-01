Teate Scherma: terzo posto per Francesco D'Amico e Piergiorgio Del Grosso ad Ariccia

Doppio podio per gli under 14 della Teate Scherma, Francesco D'Amico e Piergiorgio Del Grosso sabato scorso ad Ariccia. I due atleti sono saliti sul terzo gradino del podio rispettivamente nelle categorie ragazzi-allievi e maschietti di spada in occasione dell'Interregionale Gpg.

La gara ha visto la partecipazione di piccoli schermidori provenienti da Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, pronti a incrociare le lame sulle pedane del Palariccia. Il primo a scendere in pedana per la rappresentativa Teate Scherma è stato Francesco D'Amico, impegnato nella categoria unificata Ragazzi-Allievi. Dopo un'ottima fase a gironi, D'Amico ha superato tutti gli avversari negli scontri a eliminazione diretta (nell'ordine Angelo Pepe del Circolo della Scherma Anzio sconfitto per 15-6, Giorgio Cerroni di Roma Fencing per 15-7, il numero uno del tabellone Lorenzo Ippoliti del Club Scherma Roma per 15-12 e Giovanni Renzi di Fanum Fortunae Scherma per 15-9) per arrestare la sua corsa solo in semifinale con Lorenzo Cafarotti del Circolo della Scherma Anzio, poi vincitore del torneo.

Francesco D'Amico porta a casa un terzo posto fondamentale, classificandosi comunque primo tra i nati nel 2010 appartenenti alla categoria Ragazzi.

Nel pomeriggio è stata la volta di Piergiorgio Del Grosso di scendere in pedana nella categoria dei Maschietti, che comprende i nati nel 2012. Alla sua prima esperienza agonistica, Del Grosso ha raggiunto la soddisfazione di una medaglia di bronzo dopo una gara condotta in crescendo: ha eliminato Giovanni Ungari Trasatti del Club Scherma Roma all’ultima stoccata, Gianmarco Alderigi di Roma Fencing per 10-4 e Leonardo Gallucci di Frascati Scherma. Lo stop è arrivato solo in semifinale contro il frascatano Emanuele Cuculi, risultato poi vincitore della gara.

Presenti per Teate Scherma anche Serena De Leonardis nella categoria Bambine, che ha concluso in 21^ posizione e Greta Smiriglio nella categoria Giovanissime, che ha chiuso 26^. Francesco Dell'Orso, nella categoria Maschietti, ha dovuto invece ritirarsi a causa di un problema di salute.

Le nuove leve Teate Scherma, che saranno nuovamente impegnate a marzo sul palcoscenico di Pescara per il Campionato Regionale. Nel frattempo, il prossimo fine settimana toccherà ai Cadetti e ai Giovani disputare la seconda prova regionale, nuovamente sulle pedane di Ariccia.