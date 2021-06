Softball, l'Atoms Chieti in testa alla classifica di serie B

Le teatine sono in serie positiva da ben 8 giornate. Domenica prossima (27 giugno) ad Acilia, big match di alta classifica tra le prime due squadre in testa al girone

Continua la striscia di vittorie consecutive nel campionato di serie B softball per l’Atoms’ Chieti, in serie positiva da ben 8 giornate. Un piccolo record che vale il primato solitario in classifica a punteggio pieno nel girone E, davanti alle squadre laziali di Nettuno, Anzio e Acilia. Gli ultimi due successi arrivano dalla gara casalinga contro i Dolphins Anzio, battuti 12-5 e 11-1. Nonostante i parziali netti, gli incontri sono stati equilibrati e ben giocati dalle due squadre, almeno fino alla quinta ripresa, quando l’attacco del Chieti ha fatto valere il proprio tasso tecnico, mettendo a segno due inning da 7 valide.

Domenica prossima (27 giugno) ad Acilia, big match di alta classifica tra le prime due squadre in testa al girone: l’Atoms Chieti troverà il Cali Roma, al secondo posto con 5 vittorie.

Nel weekend di softball, a Chieti si è giocata anche la prima giornata del Torneo di Slowpitch, Lega del Mare, triangolare che ha visto in campo le due squadre abruzzesi dell'Amatoriale Abruzzo e degli Harpay's Sulmona, contro il Fovea Foggia.

“Ospitare la Lega del Mare a Chieti è stato un grande motivo di orgoglio per tutto il movimento regionale” - ha commentato Katia Di Primio, presidente della Fibs Abruzzo. “Finalmente stiamo valorizzando al meglio il diamante di Chieti, grazie anche alla collaborazione ormai consolidata tra le due squadre teatine del Chieti baseball e dell’Atoms’ softball. Siamo al lavoro per ospitare un’altra giornata della Lega e per portare a Chieti un torneo internazionale con squadre europee”.