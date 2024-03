Il Trofeo accademia della ventricina a Scerni spegne 14 candeline

Domenica 7 aprile a Scerni diventano quattordici le candeline da soffiare per gli organizzatori della Vastese Inn Bike per mettere in scena il Trofeo accademia della ventricina – Granfondo Mtb Scerni.

La gara di mountain bike da quest’anno cambia look e diventa granfondo a giro unico al posto di quella cross country a circuito come nelle ultime edizioni.

Il percorso di gara è di 38 chilometri con 1.150 metri di dislivello ed include strappi, single track (passaggi singoli) nel bosco, le carrettiere attorno Scerni e anche il passaggio dentro il centro abitato ed è il medesimo tracciato anche del percorso escursionistico per mountain bike a pedalata assistita.

È anche l’iniziativa di punta del circuito Sulle Orme dei Sanniti con la quale si apre il circuito interregionale Abruzzo-Molise che ingloba tutte le discipline del fuoristrada (il cross country e le granfondo-marathon) e si svolge nei luoghi dove hanno stabilito la propria dimora il popolo sannita.

La quota di iscrizione, sia per la granfondo che per l’escursionistico, è di 30 euro, da effettuarsi entro e non oltre lunedi 1°aprile con invio della copia del bonifico e del certificato medico all’indirizzo mail nicolajasci@jasciemarchesani.it.