In migliaia a San Martino sulla Marrucina per i campionati assoluti italiani di enduro

Si è svolta a San Martino sulla Marrucina, dal 21 al 23 aprile, la 5^ tappa dei Campionati Assoluti Italiani di Enduro, evento più importante a livello nazionale della specialità, che ha attirato sul territorio migliaia tra addetti ai lavori, visitatori e appassionati provenienti da tutte le regioni d’Italia. La manifestazione ha visto la partecipazione di 150 atleti professionisti e non, provenienti da tutto il mondo, seguiti dai rispettivi team ufficiali. Percorsi suggestivi sullo sfondo del panorama caratteristico della Majella, hanno visto confrontarsi alcuni tra i più grandi campioni della disciplina, tra i quali l’azzurro pluricampione del mondo Andrea Verona, classificatosi al secondo posto, i britannici Brad Freeman, dominatore della classifica generale, e Steve Holcombe, quest’ultimo vincitore della tappa, e l’italiano delle Fiamme Oro Thomas Oldrati, classificatosi al terzo posto al termine della tre giorni marrucina.

La kermesse, patrocinata dal Comune di San Martino sulla Marrucina e che ha interessato anche i territori di Guardiagrele, Rapino, Fara Filiorum Petri e Pretoro, è stata organizzata dal Motoclub DG di Chieti, che nella persona del presidente Davide Di Gregorio ha espresso tutta la soddisfazione ed emozione per un risultato storico: “Abbiamo affrontato una sfida grandissima, è la prima volta che in Abruzzo si svolge una gara di questo livello per questa specialità ed il risultato è stato straordinario, frutto dell’impegno che con tutto il team portiamo avanti con passione e dedizione. Abbiamo ricevuto i complimenti da parte della Federazione, che ci motivano e ci spingono a fare sempre di più e meglio. Ringrazio tutti gli attori che hanno permesso la realizzazione della manifestazione, dai team, tutti gli atleti e un grazie particolare all’amministrazione comunale di San Martino sulla Marrucina”.

Grande soddisfazione anche per il sindaco Antonio Masciarelli: “Siamo davvero felici per la perfetta riuscita di un evento di questo livello, estremamente impegnativo ma che allo stesso tempo ha rappresentato un’occasione importante ai fini della promozione del territorio e della genesi di un indotto di natura turistico-ricettiva, che ha permesso di far conoscere le nostre realtà a persone provenienti da tutt’Italia e non solo. Ringrazio e mi complimento con Davide Di Gregorio, Giuseppe De Nardis, Paolo Di Domizio e con tutti i soci del MotoClub DG per la straordinaria professionalità, passione, competenza e soprattutto per le qualità umane,princìpi che hanno caratterizzatoed impreziosito questa tre giorni memorabile”.