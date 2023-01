Progetto 'Scherma futura': Bianca Falcone ammessa al centro periodico di formazione

Al via il primo appuntamento all'interno del Progetto Scherma Futura, organizzato dalla Federazione Italiana Scherma nell'ambito del Bando di Sport e Salute "Quota35 - Bambini, adolescenti e vivai di talenti".

II Progetto prevede la realizzazione di Centri periodici di formazione (Cpf) destinati alla crescita dei giovani atleti nella fascia d'età 15-17 anni e dei loro tecnici.

Funzione dei Cpf sarà quindi quella di supportare atleti e tecnici nell'obiettivo di tutelare i giovani talenti sportivi del territorio e offrire opportunità di crescita in maniera trasversale rispetto alle singole realtà regionali.

Per quanto riguarda la specialità della Spada il primo dei tre Cpf previsti per la stagione 2022/2023 è ai nastri di partenza: dal 18 al 22 gennaio 2023, infatti, il Cpo di Formia ospiterà 24 atlete e 24 atleti individuati sulla base della classifica di riferimento.

A rappresentare l'Abruzzo ci sarà Bianca Falcone, atleta in forze alla Teate Scherma di Chieti, reduce proprio lo scorso fine settimana di una doppietta agli Interregionali di Ariccia: la spadista teatina è infatti andata a medaglia sia nella categoria Cadetti che in quella Giovani, segnando un risultato storico per la regione Abruzzo nella specialità della Spada.

Accompagnata dal Maestro Danilo Falcone, l'atleta Teate Scherma affronterà una quattro giorni dedicata all'approfondimento tecnico insieme ai migliori spadisti della categoria Cadetti provenienti da tutta Italia.

La presenza dei tecnici fornirà inoltre l'occasione per un approfondimento specialistico sulla spada di alto livello, sulla metodologia didattica, sulla preparazione atletica e sull'impostazione delle abilità percettive e psicomotorie.

Giusto il tempo di tornare in Abruzzo e Bianca Falcone potrà mettere alla prova la preziosa esperienza del Cpf nella 2^ qualificazione regionale Assoluti, prevista a Pescara il prossimo 29 gennaio.