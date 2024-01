Pro life racing team: pollice su nella gara di casa a Casalbordino Lido e nel Criterium nazionale Uisp ciclocross

Sono stati di parola gli atleti della Pro Life Racing Team che hanno ottenuto eccellenti prestazioni, a Casalbordino Lido, tenendo alto il vessillo dei colori sociali nero e arancio in occasione del Trofeo vini Alberto Tiberio.

A far bella figura quattro atleti nei primi posti: in primis quello assoluto di Giampietro Cinosi e anche tra i master 3, in ottima evidenza il rientrante Amedeo Di Meo (master 5), Giovanni Di Domenica (master 7) e Giuseppe Cinalli (master 8), più la quarta posizione di Nicola Delle Donne tra i master 6. Per Giovanni Di Domenica doppia gioia in quanto la vittoria nella sua categoria gli ha permesso di conquistare il tricolore del Criterium Nazionale Uisp Ciclocross dopo le prove disputate a Torre di Palme nelle Marche, a Castellarano in Emilia Romagna, a Rufina in Toscana e a Casalbordino.

Nelle Marche, a Fermo, sono stati impegnati Andrea e Carlo Tudico, entrambi fermati da una foratura. Nonostante l'inconveniente, il secondo posto assoluto non è sfuggito al figlio Andrea, mentre il padre Carlo è scivolato in dodicesima posizione assoluta. Con loro, al via anche Rocco Valloscuro e Luciano Pieranunzi con buoni piazzamenti in occasione della gara “extra” riservata agli enti in parallelo allo svolgimento dei Campionati nazionali solo per i tesserati Csi.

Un’altra domenica positiva per la Pro life racing team.