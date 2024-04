Mountain bike: convincono le prestazioni della Pro Life Racing Team tra Scerni e Villalfonsina

Convincono le prestazioni della Pro Life Racing Team tra Scerni e Villalfonsina in mountain bike.

Che sia un buon momento per la Pro Life Racing Team si è avuta dimostrazione con la partecipazione al Trofeo Accademia della Ventricina sulle campagne di Scerni, tributo alla grande amicizia con gli organizzatori della Vastese Inn Bike (Nicola Jasci e Luigi Di Lello)

Il bilancio della gara scernese ha messo in evidenza il primo posto di Gianpietro Cinosi tra i master 3, Leonardo Peluso e Nicola Delle Donne primo e quinto tra i master 6, Giovanni Di Domenica quarto tra i master 7, Giuseppe Cinalli secondo tra i master 8. Ottimo comportamento anche nella gara su strada ad Alanno (Memorial Enrico Ercolani) con il primo posto di categoria master 2 di Davide Mastrogiovanni e il secondo di Carlo Tudico tra i master 7.

I bei risultati non si sono fatti attendere neanche a Villalfonsina per la gara cross country valevole per il circuito UISP I Sentieri d’Abruzzo. A Gianpietro Cinosi il secondo posto assoluto e il primo di categoria master 3, Nicola Delle Donne primo tra i master 6, Giuseppe Cinalli primo tra i master 8. Hanno raccolto piazzamenti entro la top-5 di categoria Simone Del Muto, Sandro Pellegrini, Gabriele Casolino, Giovanni Di Domenica, Luciano Pieranunzi, Amedeo Di Meo, Davide Zimarino ed Emiliano Casolino.

Su strada ad Alba Adriatica (Memorial Lello Pasqualini) molto bene Andrea Tudico con il quarto posto assoluto in volata e il secondo di categoria tra i master 1.