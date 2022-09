Primato regionale nel reparto under 14 per Teate Scherma

Una stagione che si chiude in grande stile per Teate Scherma e un'altra che si apre, preannunciandosi altrettanto ricca di soddisfazioni. Sono da poco state pubblicate le classifiche dei club schermistici italiani, elaborate sulla base dei risultati dell'ultima stagione agonistica. Più che piacevole il primato raggiunto da Teate Scherma, che nel reparto under 14 raggiunge il primo posto tra le squadre della regione Abruzzo.

Un risultato accolto con gioia, che arriva alla vigilia dell'esordio di una nuova stagione agonistica in cui gli atleti in forze alla compagine teatina si impegneranno per dare il massimo. Nonostante la pausa estiva dalle competizioni, in realtà, le attività di Teate Scherma non si sono mai davvero fermate: i mesi di luglio e agosto 2022 sono stati dedicati alla promozione e alle collaborazioni.

I maestri del club schermistico teatino hanno infatti preso parte al Campus Smile di Chieti e al Campus della Lega Navale-sezione di Pescara, nei quali hanno presentato l'arte della scherma sotto una luce inedita a tutti i bambini coinvolti.

A fine agosto si è inoltre svolta la ormai tradizionale settimana pre-agonistica presso il parco dell'università d'Annunzio, con un'inedita incursione alla Lega Navale-sezione di Pescara, che ha permesso agli atleti di mettere alla prova le loro doti di equilibrio, sfidandosi in assalti a bordo dei sup.

Dal 1° settembre le attività sono riprese nella sala d'armi di Via Tirino, con la preparazione delle gare e l'accoglienza dei nuovi atleti di tutte le età che vorranno avvicinarsi alla disciplina che regala da sempre le maggiori soddisfazioni a livello sportivo al nostro Paese.

L'inizio della nuova stagione vedrà anche l'inaugurazione della sala d'armi, che l'anno scorso non ha potuto svolgersi per via delle restrizioni dovute alla pandemia, e la presentazione della squadra femminile di spada, che prenderà parte alle competizioni nazionali di stagione.

Alle attività di inizio anno si è aggiunto il Gran galà dello sport, organizzato lunedì 5 settembre in piazzale Marconi dal Comune di Chieti e Coni provinciale Chieti all'interno del cartellone del Settembre Scalino.

In occasione della grande festa dello sport, cui hanno preso parte il delegato provinciale Coni Chieti Massimiliano Milozzi, l'assessore allo sport Manuel Pantalone e il sindaco Diego Ferrara, è stato assegnato un riconoscimento a tutti gli atleti teatini che hanno saputo distinguersi a livello sportivo, portando in alto i colori cittadini. Tra i premiati anche due atlete Teate Scherma: Bianca Falcone ed Eloisa Capone hanno ottenuto il prestigioso premio in virtù degli ottimi risultati della stagione sportiva 2021/2022, rispettivamente nelle categorie under 14 e Open.