Boom di presenze nella valle dell’Aventino: tornano anche gli stranieri

Boom di presenze nella valle dell’Aventino che si conferma anche questa estate meta ideale per praticare rafting, torrentismo, e-bike e side by side

Già nei primi giorni di apertura delle attività estive c’è stato un grande riscontro di presenze, in particolar modo di curiosi e sportivi provenienti dall’estero, quelli cioè che erano mancati nel 2021 a causa delle forti restrizioni covid. A promuovere le attività sportive outdoor estive è l’associazione Abruzzo Adventures.

“Lo scorso anno abbiamo ampliato l’offerta – sottolinea il presidente Domenico Rattenni,– con l’inserimento del side by side. Abbiamo inoltre confermato ovviamente il Torrentismo che anche quest’estate ci sta dando grandi soddisfazioni e poi c’è anche il Rafting che, come ogni anno, sta incrementando sempre più le presenze.

La gente ha tanta voglia di fare sport dopo il periodo difficile vissuto a causa della pandemia”.

Il side by side su macchine buggy 4x4 è un’escursione di circa 20 km partendo dal centro di Palena a 800 mt e arrivando ad un rifugio a 1400 mt dove si può ammirare un paesaggio mozzafiato con la valle dell’Aventino e tutta la Maiella orientale, ma anche il mare. Il percorso dura circa un’ora e mezza con sosta.

Il rafting è uno degli sport acquatici più in voga già da qualche anno ed è diffuso in particolare nel territorio alpino. La discesa in gommone avviene lungo il Fiume Aventino tra rocce e rapide in un percorso di circa 4,5 km che parte con l’imbarco a Lama dei Peligni (fraz. Piani Marini) trascorrendo circa un’ora in acqua con sbarco a Civitella Messer Raimondo.