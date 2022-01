Buona la prima per l'evento podistico natalizio “Pi li Ruell di lu Casal” a Casalbordino [FOTO]

La prima edizione dell’evento podistico Pi li Ruell di Lu Casal è passata in archivio tra la soddisfazione generale di quanti hanno partecipato e si sono adoperati per la sua riuscita nel giorno dell’antivigilia di Natale.

Un successo sotto tutti i punti di vista grazie all'organizzazione materiale della Polisportiva Casalbike che ha riportato a Casalbordino lo svolgimento di una gara podistica a distanza di alcuni anni.

Per la competitiva di circa 8 chilometri e la passeggiata non competitiva di 5 chilometri sono stati una cinquantina i podisti che hanno voluto prendere parte all’ultimo appuntamento podistico abruzzese nel 2021 sotto l’egida Uisp e con il patrocinio dell’amministrazione comunale casalese del sindaco Filippo Marinucci.

Al maschile netto trionfo di Francesco D’Agostino (Runners Casalbordino) che ha preceduto Carlo Angelucci (Pro Life No Doping Team), Giampiero Carosella (Gruppo Podistico Il Crampo), Umberto D’Agostino (Runners Casalbordino) e Domenico Cinalli (Asd I Lupi d’Abruzzo).

Al femminile successo solitario per Marilena Falcione (Vini Fantini), a seguire Giorgiana Campese (Lido delle Rose), Martina Iacovoni (Lido delle Rose), Incoronata Ronzitti (Podistica Cupello) e Milva Biraghi (Podisti Frentani).

Premiata come società col maggior numero di partecipanti l’Asd Runners Casalbordino, di ordinaria amministrazione il lavoro dei giudici di gara Uisp coordinato in loco da Mauro Pingiotti e degno di nota anche il commento al pubblico delle fasi principali di gara a cura dello speaker Roberto Paoletti.

Commenta Umberto D'Agostino, assessore allo sport di Casalbordino: “È stata una bellissima giornata in tutto e per tutto, anche se funestata dalla scomparsa di Gionata Coladonato a poche ore dalla partenza di questa manifestazione. Qui a Casalbordino Bruno Fantini e la Polisportiva Casalbike sono una certezza e si sono superati anche in questo ritorno nel dietro le quinte di una gara podistica, visto che sono un punto di riferimento nel settore ciclistico fuoristrada. E proprio con Bruno ci siamo impegnati insieme nel preparare a puntino il percorso attraverso il nostro centro storico che è piaciuto a tutti sia per coloro che l’hanno fatto in maniera agonistica che nella camminata non competitiva”.

Alessandra Tiberio, sponsor della manifestazione con il marchio Vini Alberto Tiberio: “Grazie all’organizzazione di questa manifestazione, la partnership tra Polisportiva Casalbike di Bruno Fantini e la nostra realtà commerciale Vini Alberto Tiberio si è rafforzata ancora di più. Bruno Fantini con la sua realtà sportiva mentre noi della cantina che andiamo avanti grazie ai prodotti della nostra tenuta di ben 20 ettari e dai quali otteniamo una grande produzione di vini bianchi e rossi, tutti biologici, dal Pecorino alla Cococciola fino al Montepulciano d’Abruzzo. Sono rimasta entusiasta del contesto, ben vengano a Casalbordino eventi di questo genere”.

Umberto Capozucco, in rappresentanza del comitato regionale Uisp Abruzzo e Molise: “Complimenti all’organizzazione collaudata di Bruno Fantini che ha rispolverato una manifestazione podistica che si faceva da alcuni anni senza dimenticare le altre che allestisce nell’ambito della mountain bike. Il duathlon è uno dei settori che sta a cuore come comitato Uisp e nella bozza di calendario 2022 abbiamo già programmato cinque gare e ben tre di triathlon, per le quali ci stiamo attivando tantissimo per assicurare lo svolgimento tra la primavera e l’estate”.

Bruno Fantini, per conto del comitato organizzatore Polisportiva Casalbike: “Sono nato con il podismo e poi mi sono ampliato nel ciclismo con l’organizzazione degli eventi. In primis ringrazio Vini Alberto Tiberio e l’amministrazione comunale di Casalbordino con i quali faremo grandi cose sul nostro territorio casalese, questo è solo l’inizio”.