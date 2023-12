Torna la pallanuoto a Chieti: domenica l'appuntamento con gli atleti della Esa Life che affronteranno i ragazzi della Pescara Nuoto e Pallanuoto nel primo incontro valevole per il campionato regionale Allievi Fin Abruzzo. Dopo 8 anni una squadra di pallanuoto tornerà a rappresentare i colori del capoluogo teatino.

Il progetto sportivo, partito dallo scorso anno con l’avvio della scuola pallanuoto voluto dalla Esa Life, vede quest’anno i ragazzi cimentarsi nel Campionato federale giovanile. Inoltre, durante la stagione anche i ragazzi della Prima squadra parteciperanno al campionato regionale di Promozione (serie D). Un primo passo importante per lo sport di Chieti e in particolare per la pallanuoto.

L'appunatamento è alle 17:30 allo stadio del nuoto di Chieti.