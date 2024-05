Pallamano Chieti: brilla il settore giovanile nel panorama nazionale

Nel panorama sportivo abruzzese, la Pallamano Chieti sta facendo parlare di sé grazie al suo settore giovanile in continua crescita. Con un aumento significativo delle iscrizioni annuali, attribuito alla competenza dei tecnici e alla professionalità della dirigenza, la società neroverde ha dimostrato un'impressionante performance in tutte le categorie giovanili.

Le ragazze dell’under 17 sono riuscite a vincere il proprio girone, composto da squadre di alto livello come Chieti, Cingoli, Chiaravalle, Camerano e Teramo; emergendo come protagoniste assolute. Con ben 13 vittorie su 14 partite disputate, la squadra si è guadagnata meritatamente la qualificazione alle Finali Nazionali che si terranno dal 29 Maggio al 2 Giugno proprio a Chieti, nel centro tecnico federale.

Composizione squadra: Di Biase Adelaide, Alleva Valentina, Di Giacomo Angelica, Marku Aurena, Mastrogiuseppe Beatrice, Bianco Giovanna, Campagna Elisa, Festa Giada, Germani Francesca, Germani Vanessa, Di Nisio Irene, Makarenko Kateryna, Maccarone Ludovica, Pica Matilde, Capone Matilde, Chiavaroli Maura, Tiberio Michela, Ambrosini Sara, Borisova Tatiana, Trippitelli Claudia, Bimbiratie Gabjia, Corrato Nour. All. Tassi Nahuel

Altro successo e’ quello che arriva dall’Under 13 Maschile che riesce a vincere 10 partite su 10 e si qualifica da imbattuta alla seconda fase regionale. Il girone composto da Teramo, Lions Teramo, Silvi, Montesilvano, Chieti Verde e Chieti Rossa, entrambe le ultime due squadre composte da ragazzi del settore giovanile della società neroverde.

Composizione squadra:

Pica Matilde, Marinucci Filippo, D’Alessio Nicolò, Iacone Gabriele, De Amicis Federico, Di Lorito Lorenzo, Di Biase Adelaide, Del Grosso Francisco, Poti' Riccardo, Chiavaroli Matteo, Marini Giuseppe, Antonucci Aurora, Ambrosini Emanuele, Ortenzio Daniele All. Lombardi Gianni

Questo straordinario successo non solo riflette l'impegno e il talento dei giovani atleti, ma anche l'eccellenza dei loro allenatori e la solida leadership della dirigenza. La Pallamano Chieti si conferma così un punto di riferimento nel panorama sportivo regionale e nazionale, con prospettive luminose per il futuro della disciplina in Abruzzo.