Pallamano: dal 28 al 30 dicembre a Chieti la Emoter Adriatic Cup

La grande pallamano internazionale torna in Abruzzo e a Chieti con un importante appuntamento per la Nazionale senior: la Emoter Adriatic Cup. Dal 28 al 30 dicembre prossimi, nel centro tecnico federale La Casa della Pallamano andrà in scena il torneo amichevole Emoter Adriatic Cup 2021. In campo le formazioni senior di Italia, Belgio e Arabia Saudita.

Gli azzurri di Riccardo Trillini si preparano così alle qualificazioni ai Campionati Mondiali 2023: sarà, infatti, uno degli ultimi appuntamenti di preparazione al girone di qualificazione ai Mondiali 2023 che la Nazionale giocherà dal 14 al 16 gennaio a Tórshavn contro Isole Faroe, Lettonia e Lussemburgo.

Le partite in programma saranno tre: il 28 dicembre in campo scenderanno Belgio e Arabia Saudita (ore 17:00), mentre ildebutto dell’Italia è fissato contro il Belgio nel pomeriggio di mercoledì 29 dicembre (h 18:00); calendario completo il giorno dopo, giovedì, quando alle 16:00 gli azzurri affronteranno l’Arabia Saudita.

Il match del 29 dicembre rappresenterà inoltre una nuova e importante vetrina televisiva per il territorio e per la pallamano: la partita, infatti, sarà trasmessa in diretta televisivasul canale Sky Sport Arena (204). I rimanenti test match saranno trasmessi in live streaming sul canale YouTube della FIGH (www.youtube.com/pallamanotvfigh).

L’ingresso al palasport sarà libero nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti.