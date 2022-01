Palestre comunali accessibili in zona gialla per attività agonistiche, Pantalone: "Va comunicato"

L'Abruzzo da lunedì 10 gennaio entra in 'zona gialla': il Comune di Chieti precisa che l'utilizzo delle palestre comunali resterà consentito per attività agonistiche previa comunicazione.

Con l’entrata in vigore delle nuove regole, alle Asd e società sportive sarà consentito l’utilizzo delle palestre scolastiche solo per gli allenamenti di preparazione ad attività agonistiche di carattere nazionale e non.

“L’intento dell’amministrazione, in sinergia con le dirigenti dei comprensivi scolastici cittadini è quello di rendere fruibili al massimo gli spazi comunali per le attività sportive – spiega l’assessore allo Sport, Manuel Pantalone – a tale scopo, in vista delle norme che entreranno in vigore da domani, invitiamo le associazioni e società sportive a comunicare tempestivamente al Comune all’indirizzo pec protocollo@pec. comune.chieti.it la natura delle sessioni di allenamento e delle competizioni degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni nazionali e non, per consentirne il prosieguo in sicurezza e in linea con quanto dispongono i protocolli governativi. Nella speranza che le restrizioni siano necessarie per un periodo breve - conclude - faremo di tutto per consentire il proseguimento degli allenamenti e delle attività sportive, visto anche il talento degli atleti che nelle varie discipline onora la città con le proprie sfide”.