Il Bombonera di Chieti è campione d’Italia ed entra nella storia della Coppa dei Club

L’Abruzzo entra nella storia della Coppa dei Club, con il Bombonera di Chieti che a Parma conquista lo scudetto tricolore al termine di tre giorni indimenticabili per il circolo di Chieti. La Bombonera, giunta al Pro Parma da campione regionale, alla prima partecipazione alla finale nazionale padel MSP Italia, conquista il titolo dopo una cavalcata trionfale, culminata con il successo per 3-1 nella finale contro il Latina Padel, seconda classificata nella Regione Lazio.

Grande la gioia del Bombonera, che ha festeggiato in campo e con i tifosi il titolo nazionale conquistato in Emilia e che le dà diritto di partecipare come campione uscente all'edizione 2025 della Coppa dei Club.

Ricevi le notizie di ChietiToday su Whatsapp