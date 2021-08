Olimpiadi di Tokyo: Alessia Russo festeggia il bronzo con le Farfalle della ritmica

C'è anche Alessia Russo, l'atleta 24enne, teatina d'adozione, nella squadra delle Farfalle azzurre che si è classificata terza alle olimpiadi di Tokyo.

Alessia Russo è nata il 24 settembre 1996 a Figline Valdarno e nel 2010 si è trasferita a Chieti per seguire gli allenamenti nella società teatina Armonia d'Abruzzo.

Un bronzo che Alessia sente anche suo insieme all'altra riserva Laura Paris.

In questi giorni é a Chieti dove si é fermata a salutare la Presidente dell'Asd Armonia d'Abruzzo Anna Mazzotti e le allenatrici storiche Germana Germani e Monia Di Matteo.

Non mancano però le polemiche che arrivano dal suo compagno, il nuotatore Alessio Matarazzo. "Il Comune di Chieti era a conoscenza della permanenza din città ma a quanto pare non ha ritenuto opportuno invitarla in sede istituzionale per un saluto".