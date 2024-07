Corso Marrucino e la villa comunale si animano con la seconda edizione della Notte bianca dello sport

Torna a Chieti, domenica 7 luglio dalle 19 in poi, la seconda Notte dello sport. Oggi la presentazione dell’evento condiviso dall’amministrazione con il tavolo permanente del Commercio, il Coni Provinciale e Tennis Chieti. I dettagli sono stati illustrati dall’assessore a Sport e Commercio Manuel Pantalone, da Massimiliano Milozzi del Coni provinciale, Ennio Marianetti per l'associazione sportiva dilettantistica Tennis Chieti,.

“Siamo felici di confermare un impegno preso, alla vigilia di un anno straordinario per la città e per lo sport come Chieti Città europea dello sport per il 2025 – ha esordito l’assessore Pantalone – . L’idea è nata da una interlocuzione con il Coni e l’associazione Tennis Chieti, questa sinergia è importantissima perché rivolta alla pratica sportiva e al valore che questa ha soprattutto per le giovani generazioni. La città cambierà il suo look per ospitare luoghi dove provare o praticare diverse discipline. Ci teniamo ad aprire le porte della città non solo ai teatini, ma a tutto il territorio che qui pratica sport e fa shopping".

“Chieti conta su un patrimonio associazionistico che è un vero tesoro – così il sindaco Diego Ferrara – che rappresenta una forza importante per il presente e il futuro della città”.

L’anno scorso l'evento ha coinvolto oltre 500 ragazzi e ha avuto circa 10.000 visitatori. Per Massimiliano Milozzi, delegato provinciale Coni Chieti, "questi numeri sono confermati e quest’anno ci sarà anche la musica in piazza Vico, con un dj set che farà anche ballare. Avremo anche la premiazione da parte del Coni verso tutti gli atleti che si sono distinti durante l’anno. Avremo anche il guardiese Tommaso D’Orazio, capitano serie B del Cosenza che si trova in Abruzzo in quei giorni. La formula si ripete: avremo le varie discipline lungo il corso, viale IV novembre e villa comunale dove i ragazzi da 7 ai 18 si cimenteranno. Ci saranno anche associazioni per disabili, al fine di coniugare sport e inclusione. Come presidente provinciale del Coni Chieti sono molto soddisfatto di essere riuscito a coinvolgere tante discipline sportive perché a Chieti si respirerà sport a pieni polmoni e, dunque, invito tutti a partecipare. Viva lo sport e soprattutto viva Chieti città europea dello sport per il 2025, che per domenica sarà una vera e propria palestra a cielo aperto per i giovani, ma anche per i tanti cittadini anche di una certa età che si cimentano. Buona Festa dello sport a tutti”.

“Questo progetto nasce da un’idea condivisa e vedere il centro della città trasformato in una palestra per tutti riempie il cuore di chi promuove lo sport e ci fortifica a continuare a proporre eventi simili – ha aggiunto Ennio Marianetti dell'associazione sportiva dilettantistica Tennis Chieti - C’è una grande partecipazione da parte delle associazioni sportive e spero di vedere la città piena di bimbi, sport e attività com’è accaduto l’anno scorso. Sarà bellissimo vedere fare sport sul Corso, alla Villa, un fermento sportivo che prenderà vita e corpo. Questo è motivo di soddisfazione, orgoglio e piacere e sarà una serata unica, nata per unire le associazioni sportive e coinvolgere anche il comparto commerciale".