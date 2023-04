Mountain bike: a Villalfonsina torna il cross country

A Villalfonsina torna la mountain bike cross country il 2 aprile con il circuito I Sentieri d’Abruzzo. Su iniziativa della Polisportiva Casalbike, è in programma domenica 2 aprile a Villalfonsina la mountain bike cross country. La seconda prova del circuito I Sentieri d’Abruzzo, sotto l’egida della Uisp settore di attività ciclismo Abruzzo e Molise, riscosse un gran successo lo scorso anno e torna a riproporsi con l’adesione di una settantina di partecipanti.

Da portare a termine l’impegno agonistico su un anello di 8 chilometri da ripetere 4 volte con un dislivello di 170 metri ad ogni giro, lambendo il territorio comunale di Casalbordino, senza dimenticare il centro storico di Villalfonsina e alcuni tratti di sottobosco davanti alla statua di Padre Pio fuori il centro abitato.

“Dopo aver ospitato il ciclismo su strada lo scorso 19 marzo – spiega Bruno Fantini a nome della Polisportiva Casalbike –, condividendo gli sforzi con il Team Idrotec Centro Fai da Te, stavolta ci facciamo carico dell’organizzazione noi della Casalbike curando ogni minimo dettaglio. Si tratta di un impegno che abbiamo assunto con piacere, certi di poter contare sull’appoggio dell’amministrazione comunale di Villalfonsina che ha dato il patrocinio, oltre agli sponsor Magic Bar, Villese olearia e vinicola, IPro e Herbalife Nutrition che hanno sposato con entusiasmo questa nuova edizione”.

Per tutti i partecipanti, ritrovo alle ore 8 a Villalfonsina al Magic Bar, partenza alle 10, premiazioni previste per i primi cinque di categoria, per le società con il maggior numero di partecipanti e con il miglior punteggio derivante dalla sommatoria dei piazzamenti all’arrivo.