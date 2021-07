Matteo Berrettini primo italiano in finale a Wimbledon passando per...Francavilla

Nel 2017 Matteo Berrettini era una giovane promessa del tennis italiano e oggi dopo aver conquistato l'accesso alla finale di Wimbledon il ricordo non può che andare a quella sua partecipazione agli Internazionali di Tennis d’Abruzzo a Francavilla.

L'atleta classe 1996, allora 21enne, aveva disputato un buon torneo raggiungendo i quarti di finale in singolare e la semifinale in doppio in coppia con Sonego.

"Era il nostro primo challenge - ricorda il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani - Matteo Berrettini, quattro anni fa a Francavilla, era una giovane promessa del tennis, oggi un campione, finalista a Wimbledon. E poi c’è Sonego, arrivato agli ottavi, contro Federer che ha avuto la meglio. Berrettini vola alto, e l’Italia domenica sarà incollata agli schermi per tifare in una grande giornata di sport. Francavilla vola alto, ed ancora una volta può dire di essere stata palcoscenico di grandi atleti internazionali".

Matteo Berrettini è un tennista italiano, numero 9 della classifica ATP. Nelle prove del Grande Slam ha raggiunto la finale del torneo di Wimbledon nel 2021, unico tennista italiano di entrambi i sessi della storia ad aver realizzato l'impresa.

La finale si disputerà domenica 11 luglio (ore 15). L'italiano dovrà vedersela con il numero 1 al mondo Novak Djokovic.