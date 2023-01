Nuova sinergia sullo sport fra Comune e Asi nazionale: "Attivare tutto il potenziale dei nostri impianti sportivi"

A Chieti nasce una sinergia operativa con le associazioni sportive e sociali italiane a favore degli impianti sportivi.

Questa mattina la visita in Comune dei vertici nazionali e provinciali dei responsabili dell’Asi, Associazioni sportive e sociali italiane, un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone hanno ricevuto Americo Scatena, organo tecnico nazionale, Alberto Drago, dirigente Asi e Fausto Zilli responsabile comunicazione, per la struttura comunale, Cristiano Antonicelli.

“Un incontro importante da cui nascerà sicuramente una sinergia a favore del territorio, la prima fra Asi e un capoluogo abruzzese e di questo siamo onorati e lieti" così il sindaco e l’assessore Manuel Pantalone.

"L’Asi - hanno aggiunto - non è solo una realtà fra le più prestigiose, operative e importanti per la pratica sportiva in Italia, ma è anche una Rete Associativa Nazionale, nonché un’associazione di promozione sociale riconosciuta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con la sinergia che nasce, non solo l’Asi avrà in Abruzzo una nuova piazza, da anni opera a Castel di Sangro con risultati positivi, ma potrà fare da catalizzatore per il territorio, perché attraverso le svariate attività sportive, i tornei e gli eventi, sarà possibile coinvolgere anche le associazioni del territorio che fanno parte della rete, che sono quelle sportive dilettantistiche, le società sportive, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del terzo settore affiliati, contribuendo alle loro attività sportive, ludico-ricreative sociali e culturali".

I responsabili nazionali stanno facendo dei sopralluoghi negli impianti del posto per articolare un programma: le attività riguardano per lo più il calcio, calcio a 5, a 7 e a 11, coinvolgendo ragazzi e ragazze nella fascia di età che va dai 6 ai 10 anni. "Il potenziale è importante, nel presidio marsicano sono circa 1.500 i ragazzi interessati nel tempo, a Chieti si può partire già da 600, 800 ragazzi per arrivare a breve a cifre più alte, costruendo anche un indotto importante legato a tali presenze, perché si tratta di team, famiglie e accompagnatori che muovono l’economia frequentando la città. Due sono gli obiettivi a cui puntiamo - chiudono sindaco e assessore - e che sono possibili attraverso questo sodalizio: attivare tutto il potenziale dei nostri impianti sportivi che non sono mai stati nella storia della città così fruibili e fruiti e poi sfruttare le opportunità offerte dal marketing territoriale di settore che in questi due anni sta già dando grandi risultati con le realtà sportive presenti e i tanti eventi di natura anche internazionale di cui sono riusciti a essere sede”.