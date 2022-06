L'atleta lancianese dei record Ilenia Colanero ci riprova e cerca un altro primato mondiale

Sarà la Solmine deep water area nel mare di Scarlino il teatro del nuovo tentativo di record del mondo per l'atleta lancianese Ilenia Colanero.

Domani, dalle ore 8.30, la primatista mondiale di apnea per disabili dell’Apnea Team Abruzzo, insieme al "collega di record" Fabrizio Pagani, entrambi assistiti dalla Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) in collaborazione con la Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, affronteranno nelle acque antistanti il comune del grossetano una nuova importante sfida.

L'atleta abruzzese e quello umbro si cimenteranno in una specialità totalmente nuova, che presenta grandi differenze da quella proposta in piscina.

In questa occasione si cercherà la profondità lungo un cavo guida che verrà posizionato all’interno del campo gara: in superficie ci saranno i giudici internazionali della Cmas (Confederazione Mondiale Attività Subacquee), mentre in acqua i tecnici della Fipsas garantiranno ogni aspetto legato alla sicurezza.