Le atlete di Teate Scherma conquistano il miglior risultato regionale al Gold Cadetti - Giovani di Spada per Lazio e Abruzzo

Fine settimana di scherma, quello appena trascorso, che ha portato numerose soddisfazioni all'Abruzzo grazie alle atlete del Circolo Teate Scherma. Il club della città di Chieti, infatti, ha conquistato il miglior risultato abruzzese, portando a podio e qualificazione due atlete, entrambe Cadette primo anno, nella più impegnativa categoria delle Giovani.

Si sono svolte a Sora le qualificazioni Gold Cadetti - Giovani di Spada per Lazio e Abruzzo, che hanno radunato gli spadisti under 17 e under 20 delle due regioni nell'ultima occasione utile per aggiudicarsi una qualificazione alla fase nazionale.

A centrare pienamente l'obiettivo, per Teate Scherma, sono state Bianca Falcone e Arianna Bevilacqua nella categoria Giovani (nate nel 2003-2004-2005): le due spadiste classe 2008, categoria Cadette, hanno così ottenuto il pass anche nella categoria superiore a quella di appartenenza.

Entrambe già qualificate nell'under 17, sono riuscite a salire sul podio (che nella scherma comprende i primi 8 piazzamenti) anche nell'under 20: Bianca Falcone, già qualificata al campionato Gold Cadette, si è fatta strada fino al terzo gradino del podio; Arianna Bevilacqua, già qualificata ai Campionati Nazionali Cadetti, si è classificata invece ottava: anche per lei coppa e qualificazione alla fase nazionale in cassa.

Un importante risultato per le due giovani spadiste teatine, che segna un punto importante nella stagione in corso e che permetterà loro di gareggiare nel campionato nazionale sia nella categoria Cadette sia in quella Giovani.

In gara per Teate Scherma anche Benedetta Del Papa e Matilde Santangelo, che si sono classificate rispettivamente 26esima e 41esima nella gara Giovani.

Le due spadiste, entrambe categoria Cadette, hanno poi gareggiato anche nella gara di appartenenza, ottenendo buoni piazzamenti: Benedetta Del Papa ha concluso 18^, Matilde Santangelo 28^.

Nel maschile, unico portacolori teatino è Alessio Santarelli nella spada Giovani: dopo una buona fase a gironi, conclude la gara in 35^ posizione.

Il prossimo appuntamento agonistico è a strettissimo giro e coinvolge gli under 14: martedì 25 aprile, infatti, il Pattinodromo di Pescara ospiterà il campionato regionale GPG.