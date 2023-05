Giro d'Italia: Remco Evenepoel si aggiudica la cronometro ma a vincere è soprattutto l'Abruzzo

Si è conclusa la prima storica tappa Fossacesia Costa dei Trabocchi-Ortona del Giro d'Italia. Ad aggiudicarsi la cronometro con 21'18" è stato il belga Remco Evenepoel che corre per la Soudal Quick-Step, secondo l'italiano Filippo Ganna.

Ma a vincere sono stati soprattutto le migliaia di appassionati arrivati fin dalle prime ore del mattino lungo il tragitto e in particolare a Fossacesia Marina, sede della "Grande Partenza" che ha segnato il via all'edizione numero 106 edizione della Corsa Rosa.

Con auto, moto, in treno e tantissimi anche in bicicletta dalle zone limitrofe, Fossacesia e la Costa dei Trabocchi sono state letteralmente presa d'assalto. Alle ore 13,50 è partita la cronometro di 19,6 km direzione Ortona.

Il primo a partire è stato il belga Laurens Huys (Icw-Intermarchè Circus Wanty). L'ultimo l'italiano Filippo Ganna.

"Un grande in bocca al lupo agli atleti che partecipano al Giro dItalia, che oggi ha preso il via dalla meravigliosa Costa dei Trabocchi in Abruzzo. La corsa rosa è uno degli eventi sportivi più importanti a livello mondiale e più rappresentativi della tradizione ciclistica nazionale. Un’occasione unica per far conoscere al mondo il nostro immenso patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico". Così Giorgia Meloni, su Twitter.

"Non potevamo chiedere di meglio per questa giornata bagnata dal sole. Abbiamo lavorato a lungo, impegnato risorse per organizzare questo evento e siamo stati baciati dalla fortuna con questa splendida giornata per riportare in Abruzzo questo grande evento. Oggi l'Abruzzo è al centro del mondo che potrà vedere le nostre bellezze ad iniziare da questa. Indizio di una nuova storia per il nostro territorio. Così il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio arrivato a Fossacesia Marina per assistere alla partenza del Giro d'Italia.

Infine il presidente della Provincia, Francesco Menna si è detto "felice di vedere i bambini con i nonni, ragazze e ragazzi, famiglie e gruppi di amici animare queste ore e gioire per questa che è la prima tappa che da il via alle restanti 20, è una grande emozione che come cittadino prima e presidente della Provincia poi, mi rende ancor più fiero ed orgoglioso di essere cittadino di questa meravigliosa terra. La Via Verde Costa dei Trabocchi è stata la più bella scommessa che la Provincia di Chieti e la Regione Abruzzo potessero fare. E oggi possiamo e dobbiamo esserne tutti fieri".