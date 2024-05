Finali nazionale Big Mat di Pallavolo a Lanciano e Fossacesia, le squadre qualificate nella fase a gironi

Si è conclusa la seconda giornata di gare della Fase di Qualificazione delle BigMat Finali Nazionali U17 M in corso a Lanciano. Terminate le gare della mattina di ier 22 maggio, si è definita la lista delle squadre che accedono alla Fase Finale a gironi, che si giocherà tra oggi e domani 24 maggio.

Al termine di ogni gara, sono state premiate le squadre che lasciano la competizione. Sul campo di Fossacesia, la consigliera comunale Maura Sgrignoli ha consegnato i premi, mentre sul campo della palestra D'Annunzio ha premiato Manuela Di Fiore, consigliere territoriale Fipav Abruzzo Sud Est. Al Palamasciangelo, il presidente Antonio Matteo della Lanciano All Stars Volley ha distribuito i riconoscimenti, e al palazzetto dello sport Rosella Bianco e Di Gregorio Walter del comitato organizzatore hanno fatto lo stesso.

Tra il pubblico, erano presenti anche i tecnici del settore nazionale Monica Cresta, Luca Leoni e Stefano Recine, capo delegazione delle squadre nazionali giovanili.

Importante è stata la collaborazione con le scuole primarie di Lanciano e del circondario, che hanno riempito e colorato i palazzetti, insieme agli studenti delle scuole superiori del liceo scientifico Da Vinci e dell'istituto comprensivo di Fossacesia. Rosella Bianco, responsabile dei rapporti con le scuole per la Lanciano All Stars Volley, si è detta soddisfatta e ha ringraziato tutti, invitando ragazzi e adulti a seguire le gare nei prossimi giorni fino alle finali del weekend.

Monica Cresta ha dichiarato: “Le Finali Nazionali sono il momento conclusivo di un’intera stagione, l’opportunità di confrontarsi con le migliori squadre U17 per decretare la vincitrice dello scudetto 2024. È un evento da condividere anche con le famiglie, che seguono i ragazzi e animano le gare con tanto tifo. Con le partite di oggi, quattro squadre proseguono il cammino: Montichiari, Pallavolo Bologna, Trentino Volley e Diavoli Rosa.

Finora si è visto un buon livello di gioco e sicuramente vedremo altre belle e combattute partite nei prossimi giorni. A breve inizieranno i collegiali delle Squadre Nazionali Giovanili e abbiamo in programma l’europeo U18 e il mondiale U17, che vedrà protagonisti i ragazzi nati nel 2007, 2008 e 2009, inclusi molti che giocano in queste Finali Nazionali U17 di Lanciano. Queste Finali sono fondamentali per osservare i ragazzi nel loro contesto e scoprire nuovi talenti o notare i progressi fisici e tecnici dei giocatori conosciuti. Faccio un grande in bocca al lupo a tutte le squadre: essere qui è già un grande risultato, ma da domani bisognerà affrontare ogni gara al 100%.”

Risultati delle gare di ieri, mercoledì 22 maggio:

Qualificazione - Gir. A (Palazzetto dello sport - Lanciano)

09:00: SIR SAFETY PERUGIA - VOLLEY OLIMPIA AOSTA 3-0

11:00: DIAVOLI POWER VOLLEY - TONNO CALLIPO CALABRIA 3-2

Qualificazione - Gir. B (Palamasciangelo – Lanciano)

09:00: SSV BRUNECK RAIFFEISEN – POL. RINASCITA LAGONEGRO 3-0

11:00: KIOENE PADOVA – OKKAIDO PALLAVOLO BOLOGNA 2-3

Qualificazione - Gir. C (Palestra scuola media D'Annunzio – Lanciano)

09:00: JULIA GAS VOLLEY & ARABONA – ASD PALLAVOLO ISERNIA 3-0

11:00: ITAS TRENTINO - GIAVI PEDARA CT 3-0

Qualificazione - Gir. D (Palazzetto dello sport - Fossacesia)

09:00: SANTA LUCIA MOBILI PN – TONOLI NYFIL MONTICHIARI 0-3

11:00: ASD DUEMILA 12 RM - HIDROS V.S. ARPINO CE 3-0

Le squadre vincenti dei gironi sono:

Girone A: DIAVOLI POWERVOLLEY

Girone B: OKKAIDO PALLAVOLO BOLOGNA

Girone C: ITAS TRENTINO

Girone D: TONOLI NYFIL MONTICHIARI

Le gare di domani – Programma di giovedì:

Gir. E (Palazzetto dello sport - Lanciano)

16:00: VERO VOLLEY GONZAGA BPM - ITAS TRENTINO

18:00: A' RACCHIGGIA GUPE VOLLEY - IMPERIA VOLLEY ASD

Gir. F (Palamasciangelo – Lanciano)

16:00: VOLLEY TREVISO – OKKAIDO PALLAVOLO BOLOGNA

18:00: CUCINE LUBE CIVITANOVA – YOU ENERGY VOLLEY PC

Gir. G (Palestra scuola media D'Annunzio – Lanciano)

16:00: ROMA 7 VOLLEY SEMPIONE – DIAVOLI POWERVOLLEY

18:00: VOLLEY PARELLA TORINO - INVICTA VOLLEYBALL GR

Gir. H (Palazzetto dello sport - Fossacesia)