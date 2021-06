Esplode la festa neroverde per la serie D: l'accoglienza dei tifosi alla squadra tornata in città [FOTO e VIDEO]

Festa grande, a Chieti, al ritorno della squadra da Capistrello. Poco dopo la fine della partita che ha regalato la promozione in serie D con una giornata d'anticipo, terminata con la vittoria per 3 reti a 0 sui padroni di casa, i tifosi hanno iniziato a radunarsi di fronte allo stadio Angelini.

Alla trasferta hanno potuto partecipare solo 30 supporter neroverdi, tanti quanti i biglietti messi in vendita per gli ospiti dalla società di casa. Così, gli altri sono stati costretti a seguire l'incontro decisivo da uno schermo. E, all'arrivo del pullman neroverde in viale Abruzzo, è esplosa la festa per la promozione sognata sin dalla condanna alla retrocessione, un anno fa.

Cori, bandiere, applausi scroscianti e una gioia incontenibile hanno accolto la squadra e mister Alessandro Lucarelli, celebrati come eroi. Tutti, calciatori e società, hanno indossato una maglietta celebrativa eloquente, "DeDicata a voi", e hanno condiviso la gioia degli appassionati di calcio e della città intera.

A salutare la squadra, anche il vicesindaco Paolo De Cesare e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone: “Una grandissima emozione, bravi tutti e tanta soddisfazione per la promozione che la squadra e la città meritavano”.

“Eravamo certissimi che la festa sarebbe stata solamente rinviata e siamo felici di aver avuto ragione - è il commento a caldo del sindaco Diego Ferrara e dell’assessore Pantalone - nonché di averci creduto insieme a tantissimi concittadini, oltre che ai giocatori e alla compagine societaria. Bravi tutti la meta è raggiunta, in un anno difficilissimo. Per questo, vogliamo dare a questa promozione il valore simbolico di una ripresa, della rinascita che tutti speriamo di poter vivere e che coniugata ai valori dello sport assume un significato ancora più forte. Adesso si apre la serie D con un nuovo scenario e una nuova grande avventura per crescere e stare dove Chieti merita. Forza, coraggio e talento ai nostri neroverdi non mancano, si sono meritati la vittoria che la nostra città aspettava”.