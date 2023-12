Il giovane velista Sanvitese Thomas Colaizzi premiato dal Coni alla festa dello sport 2023

Premiato dal Coni il giovane velista Sanvitese Thomas Colaizzi alla festa dello sport 2023, svoltasi il 22 dicembre scorso al teatro Fenaroli a Lanciano.

La manifestazione ha coinvolto gli atleti, le figure e società più rappresentative del mondo sportivo che hanno raggiunto traguardi di grande prestigio in tante discipline a livello nazionale ed internazionale. Sono stati premiati 150 fra atleti, dirigenti e società della provincia di Chieti, tra cui il giovane velista di San Vito Chietino Thomas Colaizzi.

Madrina dell’evento Fabrizia D’Ottavio, figura sportiva di spicco per lo sport della nostra regione, medagliata olimpica e pluricampionessa europea e mondiale . Presenti all'evento Ciro Immobile, bomber della Lazio, vincitore della scarpa d’oro e più volte capocannoniere del campionato italiano, nonché anche capitano della nazionale di calcio italiana e Totò Schillaci, indimenticato protagonista del mondiali delle notti magiche Italia 90 e capocannoniere di quella edizione.

"In questo anno, storico per lo Sport in Italia, il plauso, anche retroattivo e non retorico, deve essere rivolto ai praticanti, agli atleti ed alle famiglie che sostengono ed accompagnano, ma ancora di più ai dirigenti ed agli staff tecnici delle associazioni e società sportive del territorio e, non per ultimo, ai responsabili delle varie federazioni e discipline sportive che tengono le file dello sport, in tutte le sue forme, nella nostra provincia e in Abruzzo”.