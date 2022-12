Festa dello sport, a Chieti il Coni premia anche Bianca Falcone della Teate Scherma [Foto]

Bianca Falcone della Teate Scherma Asd è stata tra gli altleti premiati nel corso della festa dello sport Coni, che si è svolta ieri pomeriggio al teatro Marrucino di Chieti.

Una festa per valorizzare le giovani promesse e i talenti sportivi del territorio, celebrare i successi e anche i valori di una realtà che interessa i giovani e la loro crescita e coinvolge interamente il tessuto cittadino.

Importanti i numeri dell'Abruzzo: oltre 500 i premiati in tutta la regione per questa edizione, più di 140 nella sola provincia di Chieti. Un segnale eloquente della vitalità e della serietà dello sport regionale a tutto tondo.

Per l'occasione sono intervenuti i vertici delle istituzioni sportive, cittadine e regionali: sul palco, per accogliere i premiati, erano presenti il delegato provinciale Coni Chieti Massimiliano Milozzi, l'assessore allo Sport Manuel Pantalone, il sindaco Diego Ferrara, il presidente regionale del Coni Abruzzo Enzo Imbastaro e il consigliere regionale Mauro Febbo.

Tutti hanno espresso parole di soddisfazione per lo stato dello sport abruzzese e di ringraziamento per le famiglie degli atleti e della società, che hanno saputo adoperarsi per il superamento del delicato momento pandemico.

Per la scherma a ritirare la targa è stata Bianca Falcone: la giovane atleta, categoria Cadette Spada, si è messa in risalto con risultati di pregio ed era stata già insignita di un riconoscimento da parte del Comune di Chieti nello scorso mese di settembre, in occasione del Gran galà dello sport tenutosi a Chieti Scalo.

La premiazione chiude una stagione ricca di successi e soddisfazioni per Teate Scherma, che ha messo in cassaforte importanti risultati nel corso della passata stagione e nella fase iniziale di quella in corso. Il tempo di una foto ricordo ed è già ora di tornare in pedana: il 7 gennaio 2023, ad Ariccia, si svolgerà la 2^ prova interregionale GPG Under 14.