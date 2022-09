L'ex olimpionico Damilano battezza la 16^ edizione del Memorial Dino Potalivo

Sabato 3 settembre è il giorno dello svolgimento a San Salvo del Memorial Dino Potalivo, merito dell’organizzazione puntuale, certosina e attenta della Podistica San Salvo presieduta da Michele Colamarino che, in questa sedicesima edizione, saprà sicuramente farsi onore e meravigliare i presenti grazie alla presenza di un testimonial d’eccezione: l’ex campione olimpico e del mondo di marcia Maurizio Damilano.

Il Memorial Dino Potalivo appartiene ai circuiti Corrimaster Fidal, Corrilabruzzo Uisp e assegna i titoli provinciali Csi Chieti 2022-2023. La partenza della gara competitiva di 10,2 chilometri (su percorso cittadino omologato Fidal) è prevista alle 18.30 in via Istonia a San Salvo, antistante la villa comunale, insieme alla non competitiva di 4 chilometri. Il programma è arricchito dalla gara per bambini e ragazzi dai 0 ai 15 anni su diverse distanze con partenza alle 17.30 per lasciare spazio alle 18:00 alla decima edizione del Corrinsieme (“Si corre insieme ai ragazzi down”) in collaborazione con l’Arda, acronimo di Associazione Regionale Down Abruzzo.

Previsti nel pacco gara a ciascun partecipante 1 chilo di pasta, una bottiglia di vino dell’azienda Vitivinicola Ciù Ciù e una maglietta tecnica ai primi 400 iscritti. Il main sponsor è Metamer (azienda fornitrice di luce e gas). Le premiazioni interessano i primi cinque assoluti uomini e donne, i primi cinque di ogni categoria e le prime cinque società con un minimo di 20 classificati all’arrivo della competitiva.