Sabato di corsa con la 23esima Notturna città di Chieti: tutti i divieti previsti

Torna questa sera, sabato 10 giugno, la Notturna città di Chieti, gara podistica giunta alla 23esima edizione che animerà il centro cittadino. Il ritrovo è alle 17 alla villa comunale, un’ora dopo partirà la corsa non competitiva e dalle 19,30 alle 21 la gara e la passeggiata. La partenza è dalla villa comunale, per passare poi su viale IV Novembre, piazza Trento e Trieste, corso Marrucino, via Vicentini, largo Barbella, via M. V. Marcello, piazza dei Templi Romani, via Priscilla, via Ravizza, via Porta Napoli, via Pianell, via Ricci e poi di nuovo alla villa comunale.

I divieti

Dal pomeriggio la sosta sarà interdetta in via Vernia, al fine di riservare le aree parcheggio per le autovetture degli atleti e in via G. Costanzi (dalle 7 del mattino alle 22), dove saranno posizionati alcuni veicoli degli organizzatori, che dovranno essere muniti di apposita autorizzazione.

Per consentire lo svolgimento della gara podistica sono stati disposti i seguenti divieti: divieto di sosta con rimozione dalle ore 14 alle ore 21 su tutte le strade facenti parte del circuito della gara nonchè sulle ulteriori strade che sboccano nel percorso di gara:via R. Paolucci, via dei Vezii, via Spaventa (dall'intersezione con corso Marrucino all'intersezione con via Ravizza), via dei Domenicani, via R. Ferrara, via Arcivescovado, via Lanciani, largo San Gaetano, corso Marrucino (area antistante la sede municipale), via Tabassi e larghetto Teatro Vecchio.

E ancora: divieto di transito veicolare in tutte le strade facenti parte del circuito della gara e in quelle che vi sboccano, dalle ore 18,45 alle ore 21 circa; oltre all'istituzione delle seguenti ulteriori limitazioni e deviazioni, dalle 18,45 e fino al completo passaggio dei partecipanti alla gara competitiva: senso vietato in via Principessa di Piemonte, all'intersezione con via Nicolini e conseguente obbligo di svolta a sinistra verso via N. Nicolini, per i veicoli provenienti da via Principessa di Piemonte. E infine, senso vietato in via A.Herio, all'intersezione con via Madonna degli Angeli, per i veicoli provenienti da via S.Olivieri e da via Madonna degli Angeli.