Cross Country Rally: il teatino Gianluca Sbaraglia è primo nella sua categoria

Ottavo posto assoluto in classifica finale e primo di categoria Th al “1° Baja delle Marche – 15° Rally delle Marche“ per il teatino Gianluca Sbaraglia in coppia con il novarese Gianluca Morra a bordo di un Suzuki Gran Vitara 2000 nel Campionato italiano di Cross Country Rally. Il Baja Marche che si è svolto a Cingoli (MC) sabato 12 e domenica 13 novembre era valevole come sesta ed ultima tappa del Campionato Italiano di Cross Country Rally Aci Sport.

Le prove selettive sono risultate molto tecniche e veloci e l’equipaggio ha sempre dimostrato di essere all’altezza della situazione balzando subito in prima posizione della categoria Th e mantenendo la posizione fino all’arrivo nonostante il violento nubifragio scatenatosi nel maceratese durante il primo pomeriggio di domenica che ha reso molto difficili le ultime prove di classifica.

L’equipaggio ha sempre realizzato in tutte le prove selettive il miglior tempo di categoria Th segnando quasi due minuti di vantaggio sul secondo in classifica di categoria al termine della gara. Un ottimo auspicio per i due piloti per la loro prossime stagioni automobilistiche.