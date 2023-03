Corsa campestre: a Scerni il campionato nazionale Uisp

Tutto pronto per la terza edizione del "Cross della Ventricina" domenica 12 marzo valido per il campionato nazionale di corsa campestre.

Gli organizzatori della asd "Sulle Orme dei Sanniti" hanno voluto "fortemente promuovere la manifestazione congiuntamente con l’amministrazione comunale di Scerni e il settore di atletica leggera Uisp Abruzzo e Molise per far fare il salto di qualità già con l’assegnazione dei titoli nazionali al terzo anno di vita. Duecento sono gli iscritti e la regione più rappresentativa è l'Emilia Romagna davanti alle Marche e alla Puglia".

Si torna a correre come nel biennio 2021-2022 all’interno dell’Istituto Agrario Cosimo Ridolfi, con un paesaggio agreste sullo sfondo e tra le campagne dello scernese con un tracciato ripartito per il 40% in pianura, il 30% in salita e il restante 30% in discesa.

Per gli over 60 uomini e tutte le donne sono previsti due giri da due chilometri ciascuno con partenza alle 9:30. Per le categorie fino ai 15 anni le distanze sono le classiche adottate anche nelle gare ufficiali su strada con partenza alle 10:15 e a seguire l’ultimo blocco di partenza (alle 11:00 circa) per gli under 60 che devono ripetere tre volte l’anello di 2 chilometri. Per il migliore di categoria tesserato Uisp verrà attribuito singolarmente il titolo nazionale e la manifestazione è aperta anche ai non tesserati Uisp.