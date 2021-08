Concorso ippico a 3 stelle al Teaterno Sporting Club

Oltre 325 partecipanti provenienti da Abruzzo, Lazio, Puglia e Molise per tre giorni si daranno battaglia nelle varie categorie. Ecco i primi vincitori

Tre giorni all’insegna dell’ippica presso il Teaterno Sporting Club Asd a Chieti, che fino a domenica ospita il concorso ippico nazionale a 3 Stelle.

Oltre 325 i partecipanti arrivati da tutto Abruzzo, Lazio, Puglia e Molise che si stanno dando battaglia nelle varie categorie. Il montepremi è di 25 mila euro.

Venerdì la classe 135 ha visto sul podio il cavallo Nordica delle Schiave, Dylan Dog e Chanus PS. Per la categoria 130 primo Papillon Blue mentre a seguire L’Avana e Vivaldy di Coral. Primo classificato per la categoria 125 Simona, secondo La Touch of Pink e Quick Blue.

Per la giornata di sabato c'è grande attesa per il Gran Premio che vede saltare i cavalli con i loro cavalieri in altezza di 1,40.

Nella tre giorni, le gare partono dalle 7 di mattina fino alle 20 inoltrate, tra le varie categorie anche quelle riservate ai più piccoli.

(foto: Fabio Urbini)