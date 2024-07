"Il ciclismo a Chieti in eurovisione": Formichetti presenta l'arrivo di tappa del Giro d'Italia femminile

Tutto pronto a Chieti per l'arrivo del Giro d'Italia femminile. Venerdì 12 le cicliste partite da San Benedetto del Tronto taglieranno il traguardo lungo corso Marrucino, nel cuore del centro storico del capoluogo teatino.

Ripartiranno poi da Lanciano per un altrettanto spettacolare arrivo sul Blockhaus e infine il 14, per la prima volta, il Giro si conclude in Abruzzo con la tappa Pescara-L'Aquila.

È una prima volta per la regione ma anche per il capoluogo teatino, che non ha mai ospitato il Giro femminile, iniziativa resa possibile grazie alla sinergia tra Regione Abruzzo ed Rcs, con la supervisione del teatino Maurizio Formichetti, responsabile per Rcs delle tappe abruzzesi. "È la prima volta, sia per Chieti che per l'Abruzzo - dice Formichetti - il Giro vede in gara le maggiori interpreti del ciclismo mondiale, con la nostra Gaia Realini, abruzzese doc, che risulta favorita alla vittoria finale".

Il percorso si snoda sia attraverso la parte bassa della città che sul colle. «Le atlete attraverseranno lo Scalo», svela Formichetti, «risaliranno lungo la Colonnetta, passeranno in via Herio davanti al Grande Albergo Abruzzo, proseguiranno fino a piazza Garibaldi, poi imboccheranno via Arniense e gireranno a sinistra lungo corso Marrucino per il traguardo davanti alla chiesa di San Domenico. La tappa sarà trasmessa su Eurosport, Discovery Plus e sulla Rai a partire dalle ore 12,30 prima della messa in onda del Tour del France".

Lo scorso giungo in piazza Gb Vico è stata inaugurata la panchina rossa e rosa, stata realizzata per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne e per accogliere il Giro d’Italia Women 2024.