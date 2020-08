Chieti calcio: il senegalese Ousmane Diop ha firmato per i neroverdi

Il Chietisi rinforza al centro del campo. È arrivata la firma del senegalese Ousmane Diop, centrocampista classe 1994, nella scorsa stagione al Francavilla in Sinni, club della Basilicata, con cui ha disputato 21 partite nel Girone H di Serie D.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta di un ritorno per lui dato che ha già giocato nel Chieti nella stagione 2015/16. Non è l’unica esperienza in Abruzzo, dove ha militato anche nelle giovanili del Teramo, prima di giocare in diversi club tra cui Catania, Bellaria, Bisceglie, Potenza e Campobasso. Con il Martina Franca, inoltre, ha disputato un campionato di Serie C nel 2014/15.