Chieti Basket 1974: Falasca, Perrici, Cavallucci e Colella completano lo staff teatino

Due allenatori “veterani” della pallacanestro teatina ancora a disposizione di Sorgentone e la guida dello staff medico affidata a Cavallucci, mentre il tm Colella coordinerà lo staff: il Chieti Basket 1974 completa lo staff con quattro figure di grande spessore professionale, nonché volti noti della pallacanestro teatina.

Si tratta del preparatore atletico Dante Falasca, di coach Roberto Perricci, del dottor Enrico Cavallucci e del dirigente Luca Colella, tutti e quattro già alla Teate Basket Chieti in serie B nelle passate due stagioni, nonché alla Pallacanestro Chieti ai tempi della D.N.A.

Il professor Falasca è uno dei preparatori atletici più titolati in circolazione, da sempre nella pallacanestro (a cui ha giocato in passato), ma che vanta, tra l’altro, titoli italiani ed europei nel calcio a 5. Roberto Perricci, classe 1973, pugliese ma trapiantato in Abruzzo, sarà per l’ennesimo anno assistente di Domenico Sorgentone, allenatore al fianco del quale ha lavorato anche alla We’re Ortona.

Lo staff medico della compagine del patron Marchesani, invece, sarà di nuovo affidato alla professionalità e alla competenza del dottor Enrico Cavallucci, medico chietino che da anni gestisce i problemi sanitari del gruppo con grande puntualità.

Infine, entra far parte del progetto Chieti Basket ’74 anche il team manager Luca Colella, infaticabile e meticoloso coordinatore di tutti i lavori e della logistica di squadra e staff durante l’arco della stagione sportiva. Cavallucci, Colella, Falasca e Perricci, inoltre, garantiscono un grande affiatamento e quindi un alto tasso di affidabilità, avendo lavorato insieme già in diverse altre realtà sportive, particolare non trascurabile che consentirà di iniziare a operare subito in modo molto coordinato.